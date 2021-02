Limburgse VVD-fractievoorzitter stapt uit partij: ’Doordrukken avondklok is de druppel’

Ⓒ Marcel van Hoorn

BEEK - Uit onvrede over het coronabeleid van zijn partij legt Ghislen Nysten (29), fractievoorzitter van de VVD in de gemeente Beek, met onmiddellijke ingang zijn functie en partijlidmaatschap neer. Hij vindt dat zijn partij de liberale principes overboord gooit. „Ik kan mijzelf niet meer met een zuiver geweten in de spiegel aankijken als onze burgerrechten worden geschonden.”