Rutte noemt eigen reactie op rapport Groningen niet goed: ’Liefst in bed gebleven’

„Dat had ik tijdens de personcferentie meteen door”, zei Rutte. Toch zegt hij de situatie niet te hebben onderschat, maar verklaarde zijn reactie uit moeheid. „Ik was het liefst in mijn bed gebleven, maar dat kon niet.” Tegelijkertijd noemde Rutte zijn moeheid - vanwege onder meer een treinreis naar Oekraïne - ’geen excuus’. Rutte ontkent dat er in premierschap sprake is van ’metaalmoeheid’.

Tijdens zijn wekelijkse persconferentie van vrijdag, beloofde Rutte wel beterschap. „Ik zal proberen het beter te doen vanaf nu. Dat verdient het rapport, en dat verdienen de Groningers”, zei Rutte. „De conclusies zijn hard. Mensen voelen zich onveilig, en in de steek gelaten. Flink veel mensen verkeren in onzekerheid. Dat vind ik heel erg en dat trek ik mij ook persoonlijk aan.”

Werk aan de winkel

Volgens Rutte is er werk aan de winkel en heeft het kabinet inmiddels de eerste gesprekken over het rapport gehad. In april wordt een uitgebreide, inhoudelijke reactie op het bijna tweeduizend pagina’s tellende rapport verwacht. Volgens Rutte is het goed denkbaar dat daarbij alle aanbevelingen uit het rapport worden overgenomen. Rutte wilde niet vooruitlopen op eventuele politieke consequenties voor hemzelf. De parlementaire enquetecommissie was in het rapport kritisch op de rol van de premier. Volgens de commissie maakte hij niet het verschil voor de Groningers.

„Prioriteit nummer één is schadeherstel en de versterking van huizen versnellen, prioriteit twee is schadeherstel en versterking versnellen, en prioriteit drie is schadeherstel en versterking versnellen”, zegt hij nu. Rutte noemde het ’belangrijk’ de Groningers daarbij te betrekken.

Het is niet de eerste keer dat Rutte door het stof gaat. Hij deed dat onlangs ook voor het laat informeren van de Tweede Kamer tijdens de coronacrisis. Ook maakte hij als eens excuses aan Kamerlid Pieter Omtzigt, vanwege de gebrekkige informatievoorziening in de toeslagenaffaire en in het algemeen.