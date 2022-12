Feest, maar ook rellen, in Frankrijk na overwinning op Marokko

Op het WK in Qatar wonnen ‘Les Bleus’ met 2-0 van Marokko. Daar is de teleurstelling groot, ondanks de trots over het bereiken van de halve finale.

De Franse president Emmanuel Macron die in het stadion in Qatar was, twitterde na het eindsignaal drie Franse vlaggen. Hij bedankte de spelers en gaf hen min of meer de opdracht de wereldbeker weer naar Parijs te brengen.

Regerend wereldkampioen Frankrijk treft zondag Argentinië in de finale. Marokko strijdt zaterdag met Kroatië om de derde plaats.

Rellen uitgebroken in verschillende steden

In verschillende Franse steden is het onrustig na de door Frankrijk gewonnen halve finalewedstrijd tegen Marokko op het WK voetbal in Qatar. In Lyon gooiden relschoppers rond de Place Bellecour in het centrum van de stad met stenen en vuurwerk naar de politie. Volgens lokale media ging het om een groep extreemrechtse hooligans die eerder op de avond mensen lastigvielen die met Marokkaanse vlaggen zwaaiden. De politie gebruikte onder meer traangas om de relschoppers te verdrijven.

In Montpellier zorgden juist pro-Marokkaanse hooligans voor problemen. Ze gooiden met vuurwerk en vielen mensen aan die met Franse vlaggen door de straten liepen of reden. Op Twitter circuleren beelden die in de Zuid-Franse stad zouden zijn gemaakt en waarop te zien is hoe een auto met de Franse driekleur belaagd wordt door relschoppers, in paniek omkeert en daarbij minstens een persoon aanrijdt. In Avignon raakte een politieagent gewond toen verschillende groepen relschoppers met elkaar op de vuist gingen.

Ook in Parijs is de feestelijke sfeer van eerder op de avond omgeslagen. Op de Champs-Élysées belaagden relschoppers de oproerpolitie met vuurwerk.