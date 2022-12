Rellen in Frankrijk en België na halve finale WK: 14-jarige jongen dood

In Montpellier gooiden pro-Marokkaanse fans met vuurwerk en vielen mensen aan die met Franse vlaggen door de straten liepen of reden. Op videobeelden op sociale media is te zien hoe een auto met de Franse driekleur belaagd wordt door relschoppers. De chauffeur keert in paniek om, rijdt minstens een persoon aan en slaat op de vlucht. De politie heeft de auto korte tijd later verlaten teruggevonden en verricht onderzoek, aldus de autoriteiten.

Ook in andere Franse steden was het onrustig na de wedstrijd. In Lyon gooiden relschoppers rond de Place Bellecour in het centrum van de stad met stenen en vuurwerk naar de politie. Volgens lokale media ging het om een groep extreemrechtse hooligans die eerder op de avond mensen lastigvielen die met Marokkaanse vlaggen zwaaiden. De politie gebruikte onder meer traangas om de relschoppers te verdrijven.

Ook in Parijs sloeg de feestelijke sfeer van eerder op de avond om. Op de Champs-Élysées belaagden relschoppers de oproerpolitie met vuurwerk. In Avignon raakte een politieagent gewond toen verschillende groepen relschoppers met elkaar op de vuist gingen.

Brussel

De politie in Brussel heeft na de verloren halve finale van de Marokkaanse nationale ploeg het waterkanon en traangas ingezet. Relschoppers zochten op straat direct de confrontatie met de politie. Die heeft zo’n honderd arrestaties verricht.

De Marokkaanse gemeenschap in de Belgische hoofdstad probeerde net als bij eerdere wedstrijden met een ’mensenketting’ rust te brengen, maar dat bracht ook nu weinig soelaas. De relschoppers schoten met vuurwerk naar de vrijwilligers en de politie, die met zwaar materieel reageerde. Volgens de politie zijn de aanhoudingen verricht wegens ordeverstoring, vernieling van twee politievoertuigen en het bezit van knalvuurwerk.

Na de eerder door Marokko gewonnen WK-wedstrijden was het ook onrustig in Brussel, dat een grote Marokkaanse gemeenschap heeft.

In Antwerpen braken eveneens her en der opstootjes uit. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken en kleine groepjes relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette een waterkanon in om de orde te herstellen.