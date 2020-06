Flinke toename van coronaresten in riool Amsterdam

Rioolonderzoek wijst dus uit dat het aantal besmettingen in de hoofdstad vorige week een stuk hoger lag dan de week ervoor. In Utrecht en Den Haag zakte de besmettingsgraad juist een beetje, zo weet wetenschapswebsite Nemo Kennislink.

Metingen in Amsterdam op woensdag 10 juni wezen uit dat het rioolwater ruim 40 virus-gen-deeltjes per milliliter bevatte, terwijl de concentratie een week eerder slechts 4 deeltjes per milliliter bedroeg.

Begin maart was de virusconcentratie in het riool voor het eerst van dezelfde hoogte. Dat was een paar dagen voordat het kabinet de lockdown afkondigde.

Volgens microbioloog Gertjan Medema van onderzoeksinstituut KWR hoeft dit niet te betekenen dat er een tweede coronagolf op komst is. De onderzoekers meten de concentratie van virusdeeltjes namelijk op zeven plekken in het land, en niet overal treedt een stijging op. „In Amsterdam en Amersfoort gaat de trend omhoog”, zegt Medema. „Maar in Utrecht en Den Haag is de concentratie juist naar beneden gegaan, in Tilburg is het min of meer constant gebleven, en op Terschelling treffen we het virus helemaal niet meer aan’’, aldus Medema.

Kanttekening

Daarnaast is de virusconcentratie niet altijd naar een gelijk aantal personen te vertalen. “Het is duidelijk dat het virus in Amsterdam nu meer rondwaart dan een week eerder”, zegt Medema. “Maar dat de virusconcentratie in het afvalwater een factor 10 hoger is, zegt niet automatisch dat er tien keer meer mensen besmet zijn.”