VS wijzigen standpunt over Joodse kolonies

Mike Pompeo met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Ⓒ Reuters

WASHINGTON/BERLIJN - De Amerikaanse regering schrapt het standpunt dat Joodse kolonies in de bezette Palestijnse gebieden illegaal zijn. Dat laat minister Mike Pompeo van Buitenlandse Zaken weten. Het is een koerswijziging van de Amerikaanse zienswijze die al in 1978 werd geformuleerd.