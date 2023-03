Adema en Van der Wal niet naar crisisberaad coalitie: ’Te druk met landbouwakkoord’

Opvallende afwezigen tijdens het beraad zijn stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) en landbouwminister Piet Adema (CU). Dat terwijl het landbouw- en stikstofbeleid waarschijnlijk één van de belangrijke gespreksonderwerpen zal zijn. „Ik heb ervoor gekozen om daar niet aan te schuiven”, zegt Adema. „Ik heb een ongelooflijk drukke agenda. Ik ben met het landbouwakkoord bezig. Dat kost mij ongelooflijk veel tijd en ik vind het buitengewoon belangrijk om daar ook alle energie op te zetten.”

Adema zegt dat de CU-afvaardiging (vicepremier Carola Schouten en staatssecretaris Maarten van Ooijen) zijn landbouwdossier ’prima’ kunnen bepleiten. „Maar het overleg vanavond gaat over meer dan over landbouw”, zegt hij. Adema was in de Tweede Kamer omdat hij het dossier van stikstofminister Christianne van der Wal tijdelijk overnam, nu zij dinsdag in Brussel is. Daar heeft ze een ’voortgangsgesprek’ met EU-ambtenaar Diederik Samsom en vertegenwoordigers van de Europese Commissie over de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderij (LBV), een vrijwillige opkoopregeling.

Landbouwakkoord

Adema zegt dat hij nog steeds hoopt het landbouwakkoord ’eind april’ naar buiten te kunnen brengen. Eerder meldde De Telegraaf dat de onderhandelingen stroef lopen en er in de ministerietoren strijd was over miljarden. „Ik heb gezegd dat het een voldragen en gedragen landbouwakkoord moet zijn. Als dat een weekje langer moet duren, vind ik dat niet erg”, zegt de bewindsman.

Adema laat weten dat de hoogte van het budget dat het kabinet voor het landbouwakkoord uittrekt nog niet helder is. „Dat ligt aan de afspraken die we in het akkoord maken. Wij hebben afspraken gemaakt dat er natuurlijk financiële afspraken gemaakt kunnen worden in het landbouwakkoord”, zegt hij cryptisch.

Stikstofdeadline

Landbouworganisatie LTO heeft aangegeven dat er een streep moet door het kabinetsplan om de stikstofdeadline te vervroegen van 2030 (in de huidige wet staat 2035). LTO eist ook dat de regering onmiddelijk de koppeling met de kritische depositiewaarde (KDW) loslaat. „Dat is aan LTO”, zegt de minister. „Bij onderhandelingen over het landbouwakkoord wordt over heel veel zaken gesproken. Dit zijn stikstofpunten. Die liggen bij het landbouwakkoord niet op tafel.”