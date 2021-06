Kinderen op achterbank met ’pistool’: agenten rukken uit na melding

Op de achterbank waren enkele kinderen met een onschuldig speelgoedpistool in de weer. Toen de auto op de Hogering in de Flevolandse stad reed, had de melder dat echter niet door.

De politie kwam na de tip direct in actie. Het voertuig werd opgespoord en tot stoppen gebracht in de Seizoenenbuurt. „We hebben het zeer serieus genomen en daarop geacteerd met collega’s. Achteraf bleek het te gaan om een speelgoedwapen en was het allemaal niet zo spannend”, erkent een woordvoerder tegen Omroep Flevoland.

Ontvoering

Afgelopen maand rukten agenten ook al uit vanwege een ’ontvoering’. Een meisje had op een briefje geschreven ’Help, ben ontvoerd’, omdat ze niet met haar ouders mee wilde naar de woonboulevard, zo bleek achteraf.