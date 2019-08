Dode na nieuwe schietpartij in Bijlmer

Het slachtoffer is ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Ⓒ Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

AMSTERDAM - Bij een schietpartij aan de Hogevecht in de Bijlmer in Amsterdam is donderdagavond een persoon zwaargewond geraakt. Later op de avond moest de politie melden dat het slachtoffer overleden is.