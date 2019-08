Dode schietpartij Bijlmer blijkt bekende van politie

De schietpartij ontstond rond 19.15 uur. „Het slachtoffer is op straat gereanimeerd en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Later op de avond liet de politie weten dat de medische hulp niet mocht baten.

Curiel stond volgens de krant ’niet bekend als zware crimineel’ maar werd wel eerder vervolgd voor ’woninginbraak en een gewelddadige straatroof’.

Amsterdam-Zuidoost wordt de laatste maanden geteisterd door criminelen die elkaar op straat beschieten. Ook zijn er dikwijls overvallen, berovingen en geweldsincidenten.

Afgelopen vrijdag hield de buurt een protestmars waarin zij hun afschuw over het vele (dodelijke) geweld in het stadsdeel uitten. Honderden mensen liepen mee en spraken de wens uit dat het geweld zou stoppen. Zes dagen later blijkt echter dat opnieuw een slachtoffer door vuurwapengeweld is getroffen.

Bekijk ook: Doodgeschoten man bij metrostation is Amsterdamse crimineel