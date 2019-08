Juncker vervroegd terug van vakantie voor spoedoperatie

Het Nieuwsblad meldt inmiddels dat Juncker terug is in Luxemburg om met spoed zijn galblaas te laten verwijderen. Wanneer de politicus exact terugkeerde naar dit land, is niet naar buiten gebracht. Ook het tijdstip van de ingreep is niet bekend.

Geboren op 9 december 1954 in Redange werd de christendemocraat Juncker in 1995 premier van Luxemburg. Dat bleef hij tot in 2013. Op 1 november 2014 ging hij aan de slag als voorzitter van de Europese Commissie. Zijn mandaat loopt in oktober af.