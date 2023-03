Meer details bekend over tienermoord Duitsland: ’12-jarige Luise werd 32 keer gestoken door beste vriendin’

Het blijft dé vraag die nog onbeantwoord is: waarom hebben twee meisjes (12 en 13 jaar oud), Luise, een meisje van ook amper 12 jaar, zaterdag op brutale wijze om het leven gebracht in het Duitse Freudenberg? De twee – van wie één de beste vriendin van Luise was – hebben de moord bekend. Maar waarom ze hun vriendin doodden, is nog niet bekendgemaakt – volgens de politie en het parket om de betrokkenen te beschermen.

In Duitse media doken de voorbije dagen wel al meerdere theorieën op. Het heeft er alle schijn van dat Luise gepest en uitgelachen werd door de twee andere meisjes. En, zo staat donderdag te lezen in Bild, dat heeft geleid tot het drama. Luise zou aan volwassenen verteld hebben dat ze gepest werd door de twee, en had zaterdag in het bos afgesproken met haar 13-jarige voormalige beste vriendin. Die had het andere meisje meegebracht. Ze wilden wraak nemen op haar, zo vernam Bild, en dus staken ze haar 32 keer. Pas een dag later werd haar lichaam gevonden.