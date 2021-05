Politiestaking zondagmiddag in Rotterdam gaat niet door

Tijdens een door de gemeente Rotterdam aangespannen kort geding werd de handreiking aan de vakbonden gedaan. Zondagmiddag is er contact tussen de politie en demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en maandag zal er verder gesproken worden.

Als de staking van de politievakbonden was doorgegaan had de voetbalwedstrijd Feyenoord - Ajax afgelast moeten worden, zei de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke tijdens het kort geding. Volgens Westerbeke verzamelden supporters zich eind van de ochtend al her en der in de stad. Hij had daarom grote zorgen over de veiligheid rond de klassieker, die altijd al met spanningen omgeven is maar nu helemaal.

Afgelopen week vonden er explosies plaats bij cafés in Rotterdam die vaak door Feyenoord-supporters bezocht worden en daarna ook bij een café van Ajax in Amsterdam. De ME moest zaterdag ingrijpen bij het trainingscomplex van Feyenoord waar supporters de politie bekogelden met onder meer vuurwerk.

Zaterdag werd bekend dat de politiebonden hun achterban hebben voorgesteld om zondag tijdens de voetbalwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax het werk tijdelijk neer te leggen omdat het cao-overleg eerder was geklapt. Ze hebben daarover hun achterban gepeild. De gemeente Rotterdam spande een kort geding aan in een poging de actie te voorkomen.