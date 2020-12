Biomassa onder vuur in coalitie

Achter de schermen valt te horen dat minister Eric Wiebes (Klimaat) op advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) tot 2030 wil vasthouden aan de subsidies. De VVD-bewindsman beloofde eerder een ’voortvarend afbouwpad’. Maar sneller kan het niet volgens de groene rekenmeesters. De klimaatdoelen van het kabinet zouden in dat geval in gevaar komen.

Ingewijden melden dat D66 en CU flink tegengas geven. Ze vinden dat er sneller afscheid moet worden genomen van de subsidies. In de Tweede Kamer wil een groot deel van de oppositie af van de subsidies voor biomassa voor de opwekking van warmte. Voor de opwekking van elektriciteit worden al geen nieuwe subsidies meer verstrekt.

Fel klimaatdebat

Politiek Den Haag voert al maanden een verhit debat over met name houtige biomassa. De pellets die in Nederlandse biomassacentrales worden gestookt zijn voor een groot deel afkomstig uit het buitenland en komen per schip aan in ons land. Brussel ziet het als duurzame energie, maar experts wijzen juist op enorme CO2-uitstoot en schadelijke gevolgen voor natuur en milieu.

Bekijk ook: Ontbreken steun van links is het probleem

De Sociaal-Economische Raad adviseerde het kabinet eerder dit jaar om dit type biomassa af te bouwen. Het kabinet zou daarom moeten inzetten op alternatieven, zoals geothermie en warmtepompen. Als dat snel kan, zouden bestaande subsidies aan bedrijven moeten worden ingetrokken en ontvangers worden gecompenseerd.

Verdomhoekje

Overigens worden niet alle vormen van biomassa in het verdomhoekje gestopt. Restproducten uit de landbouw of algen worden door de meeste politieke partijen wel als geschikte optie gezien. Dit leent zich alleen niet voor massaal gebruik.