Vastgelopen schip Waddenzee weer los

De Waddenzee gezien vanaf de afsluitdijk. Ⓒ ANP XTRA

DEN OEVER - Een schip geladen met 1600 ton gasolie is afgelopen nacht vastgelopen tussen Den Oever en Den Helder. Rijkswaterstaat startte zondag rond 11 uur met het losmaken van het schip en dat was een half uurtje later gelukt.