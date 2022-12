Weer meer ruimte in koninklijke grafkelder

De pers kreeg maandag een uniek kijkje in de nieuwe grafkelder, die vooral bestaat uit beton. Architect Gijsbert van Hoogvest koos voor een relatief eenvoudig ontwerp met een eigentijds en ingetogen karakter. „We hebben besloten een betonnen onderlaag te maken, die de constructie van de monumentale Nieuwe Kerk stabiliseerde”, vertelt Hoogvest. Hij vervolgt: „De vloeren en muren zijn in beton gestort en vervolgens is de doorgang gemaakt naar de bestaande voorhal uit 1925.” De deuren zijn van bronskleurig staal, de plinten van messing en in lijn met messing details die zijn aangebracht in de Nieuwe Kerk, zo blijkt bij een rondleiding door de grafkelder. Ook is er op een van de muren een houten kast met plek voor urnen.

Sinds 2004 – na het overlijden van koningin Juliana en prins Bernhard – was de capaciteit in de catacomben van het Delftse rijksmonument vrijwel bereikt. Uitbreiding bleek echter geen sinecure: de bouw van de nieuwe kelder was alleen mogelijk door een deel van de grond in de kerk te ontgraven. Omdat bekend was dat hier eeuwenoude graven lagen, moest er eerst archeologisch onderzoek worden gedaan. Hierbij werden liefst 581 graven en 237 knekelkuilen gevonden, wat volgens archeoloog Steven Jongma ’veel meer was dan verwacht’. Dit betekende dat er 271.000 euro moest worden bijgelegd. Ook liepen de bouwers tegen onvoorziene constructieve problemen met de fundering van de kerk aan. Hierdoor was nog eens 3,5 ton nodig.

Ⓒ ANP

Laatste rustplaats

De Nieuwe Kerk in Delft is de laatste rustplaats voor leden van het koninklijk huis. Onder anderen Willem van Oranje, zijn vrouw Louise de Coligny, prins Frederik Hendrik en zijn vrouw Amalia van Solms zijn in de oude kelder bijgezet. Ook koningin Wilhelmina, koningin Juliana en Beatrix’ man prins Claus liggen er. Beatrix’ zoon prins Friso, die in 2013 overleed na een skiongeluk, was de eerste Oranje sinds 1883 die niet werd bijgezet maar begraven. Dat gebeurde op de Nederlands Hervormde Begraafplaats Hoge Vuurseweg in Lage Vuursche. Koning-stadhouder Willem III is de enige van de ’regerende’Oranjes die niet in Delft ligt, hij werd begraven in Westminster Abbey in Londen.

In welke kelder prinses Beatrix wordt bijgezet wanneer zij komt te overlijden - er is immers nog een plek vrij in de oude kelder - is niet bekend. Dat heeft te maken met „persoonlijke wensen”, aldus Claudia Hörster van de Koninklijke Verzamelingen. Er is wel mogelijkheid tot het verplaatsen van kisten naar de nieuwe kelder.