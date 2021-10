Stremming in Maas voorbij na aanvaring vrachtschepen

Binnenland

Oplossing voor schepen met fosfine laat langer op zich wachten

Pas in de loop van de volgende week is er mogelijk een oplossing voor de drie binnenvaartschepen die met fosfine in het laadruim aan de kade liggen in Lelystad. Diervoederbedrijf De Heus Voeders is met verschillende partijen in gesprek over een manier om de lading van de schepen veilig en verantwoor...