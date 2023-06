’Zoon (19) was doodsbang voor duik naar Titanic, maar ging toch om vader een plezier te doen’

In de dagen voordat het Titan-schip de oceaan in ging voor de kust van Newfoundland, uitte de 19-jarige universiteitsstudent, die zijn vader vergezelde, aarzeling om te gaan.

Azmeh Dawood - de oudere zus van de steenrijke zakenman die ook omkwam bij het avontuur in de oceaan - vertelt NBC News dat haar neef liet weten dat hij ’er niet klaar voor was’ en zich ’doodsbang’ voelde over de reis naar het wrak. Maar de 19-jarige ging uiteindelijk toch aan boord van OceanGate’s zes meter lange onderzeeër omdat de reis tijdens het Vaderdagweekend viel en hij zijn vader graag een plezier wilde doen. De rijke zakenman was gepassioneerd over het verhaal rond de Titanic. Volgens de tante waren de afgelopen dagen ’verlammend’ voor de familie.

VIDEO: Laatste momenten Titan-onderzeeër op beeld vastgelegd:

’Catastrofale implosie’

De tante was er donderdag kapot van toen OceanGate, het bedrijf achter de Titan-expeditie, bevestigde dat alle vijf passagiers aan boord vermoedelijk dood waren. De Amerikaanse kustwacht zei dat puin dat in het zoekgebied werd gevonden in overeenstemming was met een ’catastrofale implosie’. Een deel van de achterkant van de duikboot en een landingsframe is teruggevonden. De zoektocht naar de rest van de duikboot en de slachtoffers gaat door.

„Ik voel ongeloof”, zegt Azmeh snikkend. „Het is een onwerkelijke situatie. De afgelopen vier dagen waren kwellend.” Ze volgde de berichtgeving op de voet, wanhopig op zoek naar updates over haar broer en neef en vreesde het ergste. „Ik heb het gevoel dat ik in een heel slechte film ben beland. We hebben de dagen zitten aftellen, zonder te weten waar dat uiteindelijk in zou resulteren.”

Uitvaart

De familie van de twee overledenen heeft via hun stichting een verklaring uitgegeven waarin ze de reddingswerkers bedanken. „Hun onvermoeibare inzet was een bron van kracht voor ons in deze periode.” Ze hebben ook hun steun betuigd aan de nabestaanden van de andere drie overledenen. Hoe de uitvaart eruit zal zien, zegt de familie later bekend te maken. Gezien het geweld waarmee de onderzeeër implodeerde en de enorme diepte waarop de wrakstukken zich bevinden, lijkt het niet waarschijnlijk dat stoffelijke resten geborgen kunnen worden.

Het bedrijf achter onderzeeër Titan én de autoriteiten gaan er ook van uit dat de crew het niet heeft overleefd. In de duikboot zaten naast de vader en zoon nog drie mensen, onder wie ceo Stockton Rush van het bedrijf Oceangate dat de onderwatertochten organiseerde naar de Titanic. Ook de Britse miljardair en avonturier Hamish Harding was aan boord. Piloot van de Titan was de Fransman Paul-Henri Nargeolet, bijgenaamd Mr. Titanic omdat hij vaak naar het in 1912 gezonken passagiersschip dook.

Titanic eist weer doden

Zo heeft ruim een eeuw na de beroemdste scheepsramp ter wereld, waarbij 1500 mensen het leven lieten in het ijskoude water, de Titanic weer doden geëist. Het zal de vraag oproepen of dergelijke peperdure (250.000 dollar) en hoogst riskante tripjes nog wel uitgevoerd moeten worden. De deelnemers kenden die risico’s overigens wel. In hun ’reiscontract’ staat dat de afdaling hen het leven kan kosten en dat ze zich dat bewust zijn. Niet ongewoon in de VS en Canada waar men na een ongeval graag met enorme schadeclaims werkt. Er zal ongetwijfeld onderzocht worden of de Titan wel geschikt was voor de zware taak.