’Zoon (19) was doodsbang voor duik naar Titanic, maar ging toch om vader een plezier te doen’

In de dagen voordat het Titan-schip de oceaan in ging voor de kust van Newfoundland, uitte de 19-jarige universiteitsstudent, die zijn vader vergezelde, aarzeling om te gaan.

Azmeh Dawood - de oudere zus van de Pakistaanse zakenman die ook omkwam bij het avontuur in de oceaan - vertelt NBC News dat haar neef liet weten dat hij ’er niet klaar voor was’ en zich ’doodsbang’ voelde over de reis naar het wrak. Maar de 19-jarige ging uiteindelijk toch aan boord van OceanGate’s zes meter lange onderzeeër omdat de reis tijdens het Vaderdagweekend viel en hij zijn vader graag een plezier wilde doen. De rijke zakenman was gepassioneerd over het verhaal rond de Titanic. Volgens de tante waren de afgelopen dagen ’verlammend’ voor de familie.

De tante was er donderdag kapot van toen OceanGate, het bedrijf achter de Titan-expeditie, bevestigde dat alle vijf passagiers aan boord vermoedelijk dood waren. De Amerikaanse kustwacht zei dat puin in het zoekgebied in overeenstemming was met een ’catastrofale implosie’.

„Ik voel ongeloof”, zegt Azmeh snikkend. „Het is een onwerkelijke situatie. De afgelopen vier dagen waren kwellend.” Ze volgde de berichtgeving op de voet, wanhopig op zoek naar updates over haar broer en neef en vreesde het ergste. „Ik heb het gevoel dat ik in een heel slechte film ben beland. We hebben de dagen zitten aftellen, zonder te weten waar dat uiteindelijk in zou resulteren.”