Beoordeling coronavaccin Oxford van start, onderzoek loopt nog

Namens Nederland zit het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in het comité. Dat moet uiteindelijk bepalen of het vaccin veilig en werkzaam is. Normaal gesproken moeten ontwikkelaars van nieuwe vaccins al hun onderzoeksresultaten tegelijkertijd indienen. De onderzoekers achter het Oxfordvaccin hebben nu alvast de resultaten uit hun laboratoriumonderzoek doorgegeven aan het comité. „Dit levert tijdwinst op, zonder dat er delen van het onderzoek worden overgeslagen”, laat het CBG weten.

Proefpersonen

Het klinische onderzoek, met duizenden proefpersonen die het vaccin krijgen toegediend, loopt nog. Uit diverse internationale studies moet blijken hoe effectief en veilig het vaccin echt is. „De resultaten daarvan worden in latere beoordelingsrondes bekeken. Wanneer dat gebeurt, is nu nog niet met zekerheid te zeggen”, aldus het CBG.