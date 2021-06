Vijftig nabestaanden genocide Srebrenica vragen schadevergoeding aan

De meeste aanvragen komen uit Bosnië-Herzegovina, aldus een woordvoerder van de onafhankelijke Netherlands Compensation Commission Potočari die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de regeling. Er is ook nog een aantal aanvragen binnengekomen van nabestaanden die nu in Australië en de Verenigde Staten wonen.

Vermoord

De schadevergoedingsregeling kwam er nadat de Hoge Raad in 2019 had geoordeeld dat Nederland ongeveer 350 mannelijke vluchtelingen op de compound van Dutchbat in Potočari in juli 1995 onvoldoende had beschermd. De mannen werden vermoord door Bosnisch-Servische troepen. Dat was ten tijde van de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië.

De commissie is „heel tevreden” over het aantal aanvragen in de eerste twee weken. Mensen kunnen nog twee jaar een aanvraag indienen. Een weduwe komt in aanmerking voor een schadevergoeding van 15.000 euro. Een ouder, kind, broer of zus van een slachtoffer kan 10.000 euro krijgen. Het is de bedoeling dat aanvragers binnen drie maanden horen of ze in aanmerking komen voor een vergoeding.