’Boa’s schrijven minder boetes uit na beelden bruiloft Grapperhaus’

„Het begrip voor de coronaboete wordt steeds kleiner. En dat merkt de boa. Het is ingewikkeld om uit te leggen waarom mensen een coronaboete kunnen krijgen als de verantwoordelijke minister zich zelf niet aan de regels houdt”, zegt Richard Gerrits, voorzitter van de vakbond BOA ACP, tegen de NOS. „In soortgelijke situaties, dus met groepen mensen die te dicht bij elkaar staan, gaan we bekeuringen liever uit de weg. We laten het dan bij een waarschuwing.”

Boa’s zelf zijn ook boos over de situatie, zegt de vakbondsvoorzitter. „Dit doet natuurlijk afbreuk aan onze geloofwaardigheid. Onze taak is om te handhaven, dan zou het helpen als de bewindspersoon het goede voorbeeld geeft.”