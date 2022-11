’Teflon Trump’ is terug: maakt hij een kans om weer president te worden?

Premium Het beste van De Telegraaf

Amsterdam - Donald Trump is weer waar hij wil: in de schijnwerpers. De voormalige president heeft gezegd Joe Biden te zullen opvolgen in het Witte Huis. ’Make America Great’ is terug, maar Trump heeft er meer tegenstanders bij dan ooit, ook binnen de eigen Republikeinse Partij. Maakt hij nog een kans om na een verloren verkiezingscampagne en een slap resultaat in de ’midterms’ een rentree te maken? Iets wat tot nu toe maar één president gelukt is en dat was ver weg: in 1893.