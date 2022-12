LIVE Oud en Nieuw | Dode, gewonden, toch vreugdevuur en veel branden

Een 23-jarige man raakte in Diessen behoorlijk gewond en overleed later in het ziekenhuis.

Amsterdam - Ondanks het slechte weer zijn veel mensen de straat op en met vuurwerk in de weer. Dat leidt her en der tot ongevallen. In dit liveblog proberen we een overzicht te geven.