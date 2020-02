Celibaat blijft bestaan

De paus begroet een Amazone-bewoner tijdens de synode over de regio (oktober 2019). Ⓒ Foto AFP

ROME - Paus Franciscus geeft geen toestemming voor de opheffing van het celibaat voor priesters in specifieke gevallen. Bijna tweehonderd bisschoppen hadden hier oktober vorig jaar om gevraagd tijdens een synode over de toekomst van de rooms-katholieke kerk in het Amazonegebied.