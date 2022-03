Minder coronapatiënten in ziekenhuizen, daling aantal positieve coronabesmettingen zet door

Het weekgemiddelde daalt daarmee naar 36.048. Vrijdag lag dit nog op 37.971. Sinds vrijdag 11 maart daalt het weekgemiddelde, toen waren er 69.191 positieve tests per dag.

In Amsterdam werden 1233 besmettingen vastgesteld. Rotterdam telde 903 positieve coronatesten en Utrecht 756. Daarna volgden Den Haag (713), Groningen (441).

Het RIVM kreeg twintig meldingen binnen van mensen die zijn overleden aan hun coronabesmetting. Onder meer in Het Hogeland (Groningen), Zeist, Rheden (Gelderland) en Harderwijk werden sterfgevallen geregistreerd. Dat ze nu zijn gemeld, wil niet zeggen dat de overledenen de afgelopen dag zijn gestorven.

Ziekenhuizen

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is zaterdag gedaald met 91 tot 1906, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is het laagste aantal in bijna een week.

Op de verpleegafdelingen worden 1757 mensen met corona verzorgd, 97 minder dan vrijdag. Op de intensive cares liggen er nu 149. Dat zijn er 6 meer dan een dag eerder.

In de afgelopen 24 uur werden 226 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen. Op de ic’s werden 17 patiënten met corona binnengebracht

Een deel van de patiënten die positief zijn getest op het coronavirus is aanvankelijk om een andere reden opgenomen. Na het doen van een coronatest blijkt dan toevallig dat ze ook positief zijn. Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen patiënten die mét of vanwege corona zijn opgenomen.