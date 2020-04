Veel te druk in treinen; conducteurs grijpen in

NS bevestigt de incidenten. „Hoofdconducteurs zijn de baas op de trein. Zij zijn bevoegd om de rit te staken als de veiligheid in het geding is. In deze gevallen kon de vereiste afstand van anderhalve meter tussen reizigers niet worden gewaarborgd. Als niemand dan wil uitstappen, blijft er niets anders over dan de trein niet verder te laten rijden. Zo nodig halen we ook de politie erbij. Die kan forse boetes uitdelen als men moeilijk doet”, aldus een woordvoerder.

Volgens bestuurder Wim Eilert van de vakbond voor rijdend personeel VVMC hebben de conducteurs meermalen omgeroepen om de trein te verlaten als de reis niet strikt noodzakelijk was. Niemand luisterde echter. Daarop moesten alle reizigers uitstappen.

„Waar deze mensen zijn gebleven weten we niet. Hopelijk zijn ze alsnog terug naar huis gegaan”, zegt een woordvoerder van de NS. „We waarschuwen iedereen nog een keer: blijf thuis als je niet voor je werk, zorg of noodsituaties met het openbaar vervoer moet. Ook met het mooie Paasweer willen we het liefst helemaal niemand voor plezier in de trein zien.”

De basisdienstregeling wordt volgens de NS-zegsman nog steeds voor 30 procent van de normale capaciteit gereden. „We noteerden afgelopen week slechts 7 procent van het gebruikelijke aantal reizigers. Het gaat over het algemeen goed met afstand houden. Maar dit weekend gaat het dan toch een paar keer mis, omdat mensen zo nodig ondanks alle maatregelen en adviezen erop uit willen.”

Dat kan volgens hem echt even niet. „Dat wordt ook onderschreven door de regering en het RIVM. De politie zal ook zondag en maandag streng handhaven op voldoende afstand om te voorkomen dat er te veel mensen bij elkaar zijn. Dat geldt dus ook in de trein.”