Drugsgebruikers bellen de politie niet terug

De Utrechtse politie stuurde in december een sms-bom aan vijfhonderd contacten die in telefoons stonden van twaalf mensen die waren aangehouden op verdenking van het dealen van drugs. Die contacten zijn „hoogstwaarschijnlijk klanten”, meldde de politie destijds.

Uitweg

De politie informeert in het bericht niet alleen over de ’zwarte kant van de drugswereld’, maar verwees ook naar de opties voor hulp bij drugsverslaving, schuldhulpverlening of hulp om een uitweg te vinden uit de drugswereld. In de sms stond een link naar de site StopOndermijningSamen.nl, waarbij doorverwezen wordt naar een telefoonnummer dat drugsgebruikers kunnen bellen als ze uit de drugscriminaliteit wil stappen.

"Nummers in telefoons van dealers"

Op de site staat ’Je nummer is gevonden in de telefoon van een dealer. De dealer zit voorlopig vast. Wat doe jij? Neem je een paar minuten de tijd om je in de zwarte kant van de drugswereld te verdiepen en hulp te zoeken bij verslaving of geldproblemen? Lees en luister dan vooral verder’. Vervolgens wordt verwezen naar een telefoonnummer om advies en hulp te krijgen. Ook ouders en professionals kunnen naar het telefoonnummer bellen voor vragen en advies over dit onderwerp. Het blijkt nu dat het nummer nauwelijks is gebruikt.

Het hele project is onderdeel van ’Jouw Uitweg’, een pilot vanuit het samenwerkingsverband (RIEC) tussen de gemeente, politie en OM. „We proberen daarmee jongeren die in de drugswereld zijn beland een uitweg te bieden”, aldus een woordvoerder van de gemeente Utrecht.

Maatwerk

„We zitten nu nog in de beginfase van de pilot, sinds de start is er enkele keren contact opgenomen. Als dat gebeurt bieden we maatwerk, de hulp verschilt per aanmelding”, aldus de gemeentewoordvoerder.

Het doel van ’Jouw uitweg’ is jongeren die in de drugswereld/handel zitten een handreiking te bieden om eruit te stappen zonder gezichtsverlies te lijden. Dit kan betekenen dat bijvoorbeeld een bepaalde jongerenwerker in combinatie met een consulent van werk in inkomen nodig zijn om deze persoon uit de drugswereld te trekken. „Dit zorgt voor een versneld en beter hulpaanbod op maat.”