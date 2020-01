Ieren hebben oudste kroeg ter wereld

De meeste bartenders willen er nooit meer weg. Ⓒ Foto’s Sean’s bar

ATHLONE - Geen eten, geen televisie, een barkeeper die je in de ogen kijkt en natuurlijk voldoende Guinness. Zie hier de geheimen van een succesvolle kroeg. Bij Sean’s Pub in Athlone hebben ze er enige ervaring mee. De kroeg bestaat in ieder geval sinds het jaar 900. Het claimt de oudste kroeg ter wereld te zijn. En een van de beste volgens veel van de bezoekers.