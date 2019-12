’Lichamen vermisten White Island worden mogelijk nooit gevonden’

„We hebben het zeker niet opgegeven, maar we zijn nu in de fase waarbij we letterlijk in handen van de zee zijn. We moeten wachten totdat Moeder Aarde de lichamen weer teruggeeft, misschien gebeurt dat wel nooit.”

Hulpverleners hebben de lichamen van de 17-jarige Winona Langford en de 40-jarige gids Hayden Marshall-Inman nog niet kunnen ontdekken. Vermoed wordt dat ze met een hoge golf meegenomen zijn de zee in.

Winona was samen met haar ouders en haar broer op White Island. Vader Anthony en moeder Kristine overleefden de ramp niet, haar 19-jarige broer Jesse ligt nog in coma. Zijn familie laat weten: „Jesse ontvangt uitstekende zorg tijdens zijn herstel in het ziekenhuis.”

Sinds de vulkaanuitbarsing op 9 december is het dodental gestegen naar zestien. 27 mensen liggen nog in ziekenhuizen, tien van hen verkeren in kritieke toestand.

