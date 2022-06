Gekissebis in coalitie tijdens stikstofdebat: ’Onnodig polariserende prietpraat’

De plannen van Van der Wal en haar collega-minister Staghouwer (Landbouw) liggen donderdag uitgebreid onder vuur in de Tweede Kamer. Vooral rechtse oppositiepartijen vliegen er snoeihard in, waarbij met name de normaal gesproken constructieve SGP er geharnast in zit.

Vraagtekens

„De stikstofplannen zijn een klap in het gezicht van de hele agrarische sector”, zegt SGP-Kamerlid Bisschop. „In veel gebieden moet tot 95 procent gereduceerd worden in zeven jaar. Het leidt onvermijdelijk tot onteigeningsdrama’s.”

Kamerlid Omtzigt zet onder meer grote vraagtekens bij de hoge reductiedoelen voor de Waddeneilanden, waar vaak ’geen intensieve landbouw is’. „Moet dat niet gecorrigeerd worden?”

Sowieso richten veel partijen hun pijlen op het kaartje dat minister Van der Wal naar buiten bracht, waarop per gebied is aangegeven hoeveel de stikstofuitstoot teruggebracht moet worden.

"Banken willen boeren geen financiering meer geven"

Volgens BBB-leider Van der Plas klopt er ’geen biet’ van het landkaartje. Zij stelt dat de huidige stikstofplannen voor banken aanleiding zijn om ’het wurgkoord voor boeren nog strakker aan te trekken’. „Banken willen boeren geen financiering meer geven.”

Partijen nemen elkaar ook onderling de maat en daarbij spaart de coalitie elkaar niet. Zo wordt D66-Kamerlid De Groot onder vuur genomen nadat zijn fractieleider Paternotte afgelopen weekend zei dat het kabinet zich niet moest laten ’verlammen’ door ’pruttelende provincies’.

„Dat is toch onnodig polariserend: prietpraat”, sneert CU-Kamerlid Grinwis. „Hoe denkt de heer De Groot dat zo’n opmerking bijdraagt aan de transitie?”, vraagt ook CDA’er Boswijk.

De Groot slaat CU’er Grinwis op zijn beurt meteen om de oren met de uitspraak van CU-partijleider Segers, die zei een ’burgeroorlog op een beschaafde manier’ te vrezen om stikstof. „Dat vind ik pas olie op het vuur gooien.”

Ook CU-minister Staghouwer krijgt ervan langs van D66. De Groot vindt plannen van de minister voor de toekomst van boeren nog ondermaats. „Ik denk dat geen boer er iets van begrepen heeft. Je weet niet waar je aan toe bent.” Ook VVD-Kamerlid Van Campen mist ’ondanks vele woorden spijkers met koppen’ van Staghouwer. Zijn partijgenoot Grinwis is iets milder, maar vindt ook dat de plannen ’nog wel concreter moeten worden’.

Sussende woorden

Van der Wal zelf komt in haar antwoorden meteen met sussende woorden. „We zullen de boeren niet laten vallen”, zegt de bewindsvrouw. „Ze kunnen rekenen op onze steun, ook financieel.” De VVD’er benadrukt dat ook andere sectoren aan de beurt zullen komen: „Alle sectoren moeten evenredig bijdragen.”

"We zullen de boeren niet laten vallen"

En ze herhaalt ook dat de doelen op de gewraakte ’stikstoflandkaart’ nog ’indicatief’ zijn: „Reductie van stikstof is geen doel op zich, ons doel is natuur te herstellen.” Er is volgens haar nog een jaar om de plannen ’te verfijnen’: in 2030 moet de stikstofuitstoot in Nederland zijn gehalveerd, maar over de manier waarop wordt nog gesproken.

Anderzijds houdt Van der Wal ook haar poot stijf als het om de stikstofreductie gaat. „We hebben geen keuze. Het is een verschrikkelijke boodschap, maar het is wel nodig. We wisten dat dit moment een keer ging komen.”