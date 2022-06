LIVE | Gekissebis in coalitie tijdens stikstofdebat: ’Onnodig polariserende prietpraat’

Volg het debat onderaan dit bericht via de tweets van onze verslaggevers.

Tot vanavond laat debatteert de Tweede Kamer over de twee weken geleden gepresenteerde stikstofplannen van stikstofminister Christianne van der Wal (VVD). Die plannen - en dan met name een landkaartje met daarop percentages die weergeven hoeveel stikstof per locatie moet worden teruggebracht - leidden tot een storm van kritiek. Woensdag protesteerden duizenden boeren in Stroe.

De rechtse oppositiepartijen maken gehakt van de kabinetsplannen. Maar ook in de coalitie onderling zijn alle plooien nog niet gladgestreken. Zo zit het CDA-Kamerlid Derk Boswijk niet lekker dat D66-fractieleider Jan Paternotte dit weekend sprak van ’pruttelende provincies’ waardoor het kabinet zich niet moest laten ’verlammen’ bij de uitvoer van de stikstofplannen. Boswijk spreekt D66’er Tjeerd de Groot daar op aan: „Hoe denkt de heer De Groot dat zo’n opmerking bijdraagt aan de transitie? Ik wil vragen dat we elkaar een beetje heel houden.”

CU-Kamerlid Pieter Grinwis gaat er nog harder in: „Dat is toch onnodig polariserend, die – wat mij betreft – prietpraat.” Hij krijgt een sneer terug van De Groot. Die wijst naar CU-leider Gert Jan Segers die zei een ’burgeroorlog op een beschaafde manier’ te vrezen om stikstof: „Dat vind ik pas olie op het vuur gooien.”

De Groot zegt zich ’zorgen’ te maken om de ’moed van provinciebestuurders’. De D66’er deelt op zijn beurt ook een tik uit aan CU-minister Staghouwer uit, wiens plannen voor de toekomst van boeren hij ondermaats vindt. „Ik denk dat geen boer er iets van begrepen heeft. Je weet niet waar je aan toe bent.”

Oppositie boos

Eerder in het debat haalde de oppositie stevig uit naar Van der Wal en Staghouwer. Zij vinden dat boeren onnodig worden gedwongen om te stoppen met hun bedrijven. Ook trekken ze de rekenmodellen in twijfel waarmee de stikstofneerslag in de natuur wordt berekend. „De stikstofplannen zijn een klap in het gezicht van de hele agrarische sector”, zegt SGP-Kamerlid Roelof Bisschop. „In veel gebieden moet tot 95 procent gereduceerd worden in zeven jaar. Het leidt onvermijdelijk tot onteigeningsdrama’s.” De linkse partijen in de Kamer - behalve SP - zijn wél voorstander van verregaande stikstofreductie, om daarmee de natuur in Nederland te redden.

SGP’er Bisschop botst hard met coalitie-Kamerlid Grinwis. Die laatste wijst Bisschop erop dat het jaar 2030, waarin de stikstofdoelen gehaald zouden moeten worden, niet keihard is: „U kent de uitvoeringskracht van de overheid, soms duren projecten wel iets langer.” Dat is tegen het zere been van Bisschop. „Verbijsterend”, zegt de SGP’er. „Dit is toch geen manier om politiek te bedrijven”, vindt hij. „Eerst moesten de doelen gehaald worden in 2035, nu in 2030. Die vijf jaar maakt een wereld van verschil voor boeren: dat is een kwestie van to be or not to be.” Volgens Caroline van der Plas (BBB) ’moeten boeren weg, omdat de overheid de grond wil hebben’.

Verzet binnen coalitie

Binnen de coalitie is dus ook al verzet tegen het stikstofplan van minister Van der Wal ook toe. Zo zijn CDA en CU zeer kritisch op het landkaartje met de percentages. Zij hebben vragen over de onderbouwing van die percentages. Ook vinden ze dat boeren angst is aangejaagd door de manier waarop het kaartje naar buiten is gebracht.

Toch lijkt het er niet op dat de steun voor Van der Wal wegvalt. De minister heeft woensdag al gezegd dat het kaartje niet in beton is gegoten. Over de manier waarop de stikstofdoelen gehaald kunnen worden, valt volgens haar te praten. Ook hebben de provincies daar een grote stem in. „Iedere kaart is een tussenstand”, zegt Van der Wal bij aanvang van het stikstofdebat. „Een tussenstap, naar verdere verfijning. De kaart moet definitief zijn, onontkoombaar, op 1 juli 2023.”

Wel blijft het doel van het kabinet overeind: 50 procent stikstofreductie in 2030. Voor VVD, CDA en CU is dat doel nog altijd acceptabel. Coalitiepartij D66 heeft al gezegd dat het stikstofdoel niet afgezwakt mag worden.

Volgens BBB-Kamerlid Van der Plas klopt er ’geen biet’ van het landkaartje. Zij stelt dat de huidige stikstofplannen voor banken aanleiding zijn om ’het wurgkoord voor boeren nog strakker aan te trekken’. „Banken willen boeren geen financiering meer geven.” BBB en JA21 doen samen een voorstel voor een alternatieve reparatiewet, waarbij het mes wordt gezet in natuurgebieden in Nederland. Maar daar voelen de coalitiepartijen niet voor: volgens de VVD is het in Brussel niet mogelijk gebleken om natuurgebieden samen te voegen. Het vorige kabinet heeft dat al eens geprobeerd. Jesse Klaver (GL) beticht Van der Plas van ’plat populisme’. „U moet niet meehuilen met de wolven, u moet eerlijk zijn”, vindt Klaver.

Tekst gaat door onder de video. Video: Het livedebat