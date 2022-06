LIVE | Stikstofplannen onder vuur in spannend stikstofdebat

Volg het debat onderaan dit bericht via de tweets van onze verslaggever.

Tot vanavond laat debatteert de Tweede Kamer over de twee weken geleden gepresenteerde stikstofplannen van stikstofminister Christianne van der Wal (VVD). Die plannen - en dan met name een landkaartje met daarop percentages die weergeven hoeveel stikstof per locatie moet worden teruggebracht - hebben tot een storm van kritiek geleid. Woensdag protesteerden duizenden boeren in Stroe.

De rechtse oppositiepartijen maken gehakt van de kabinetsplannen. Zij vinden dat boeren onnodig worden gedwongen om te stoppen met hun bedrijven. Ook trekken ze de rekenmodellen in twijfel waarmee de stikstofneerslag in de natuur wordt berekend. De linkse partijen in de Kamer zijn wél voorstander van verregaande stikstofreductie, om daarmee de natuur in Nederland te redden.

Verzet binnen coalitie

Binnen de coalitie neemt het verzet tegen het stikstofplan van minister Van der Wal ook toe. Zo zijn CDA en CU zeer kritisch op het landkaartje met de percentages. Zij hebben vragen over de onderbouwing van die percentages. Ook vinden ze dat boeren angst is aangejaagd door de manier waarop het kaartje naar buiten is gebracht.

Toch lijkt het er niet op dat de steun voor Van der Wal wegvalt. De minister heeft woensdag al gezegd dat het kaartje niet in beton is gegoten. Over de manier waarop de stikstofdoelen gehaald kunnen worden, valt volgens haar te praten. Ook hebben de provincies daar een grote stem in.

Wel blijft het doel van het kabinet overeind: 50 procent stikstofreductie in 2030. Voor VVD, CDA en CU lijkt dat doel nog altijd acceptabel. Coalitiepartij D66 heeft al gezegd dat het stikstofdoel niet afgezwakt mag worden.

