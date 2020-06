Casper overleefde door harttransplantatie: ’Geef iemand een tweede kans!’

Casper Berris laat de medaille zien die hij won met het Nederlands volleybalteam op de World Transplant Games. „Die medaille heb ik opgedragen aan mijn broer.” Ⓒ APA

Diepenveen - Hij balanceerde op het randje van de dood na een hartstilstand. En in de maanden erna vreesde Casper Berris (47) uit Diepenveen dat het voor hem zo broodnodige donorhart te laat zou komen. Maar hij had geluk en is daardoor fitter dan ooit. In aanloop naar de nieuwe donorwet per 1 juli, waarbij iedereen die geen keuze vastlegt automatisch als orgaandonor na de dood geregistreerd wordt, roept Berris Nederlanders dan ook op om toestemming te geven. „Je kunt iemand een tweede kans geven!”