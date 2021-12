Historische stap: eerste echte duizendpoot ontdekt

Van de tot nu toe bekende wormachtige beestjes die duizendpoten worden genoemd, is er nooit één gevonden met meer dan 750 poten. De nieuwe recordhouder is 60 meter onder de grond ontdekt in een boorgat in een mijngebied in West-Australië. Het beestje is Eumillipes persephone genoemd, deels dus naar de Griekse mythologische godin van de onderwereld, Persephone, die oorspronkelijk aan de oppervlakte leefde maar door Hades naar de onderwereld werd gebracht.

Het snaarachtige wezen is minder dan een millimeter breed maar bijna 10 centimeter lang en heeft „een kegelvormige kop met enorme antennes en een snavelvormige mond om te eten”, aldus de onderzoekers. Het beestje is blind en kleurloos, eigenschappen die typisch zijn voor dieren die hun hele leven onder de grond doorbrengen. De vrouwtjes hebben meer poten dan de mannetjes.

De duizendpoot rekt zijn lichaam uit waardoor het nog dunner wordt en zo in kleine scheurtjes past. De vele pootjes stuwen het lichaam voort en breken spleetjes en kloofjes open.

Duizendpoten behoren tot de eerste dieren op aarde die vanuit zee het land veroverden en lucht inademden. Sommige al lang uitgestorven soorten waren ruim twee meter lang.