Dit is het nieuwe ontwerp voor een elektrische mini van VW

Alsof je de 4 en 5 van Renault in de blender hebt gegooid, zo ziet de compacte crossover met elektrische aandrijflijn van Volkswagen er uit. Hij doet volgens Autovisie ook denken aan menig Kei-car uit Japan. In hoeverre de fabrikant het ontwerp van de ID. Life nog gaat stroomlijnen, is niet bekend. De fabrikant hoeft het model pas over vier jaar productieklaar te hebben. Maar let op, de designfase moet al binnenkort afgerond worden. In de jaren erna start de ontwikkelingsafdeling met de technische uitvoering van het model. Daarbij wordt ook de fabriek in Spanje aangepast voor de bouw van de compacte crossover, zodat het introductiejaar 2025 al snel voor de deur staat.

Prijsverwachting tussen 20 en 25 milleOp dit moment is Volkswagens meest compacte model uit de ID-familie de ID.3. De ID. Life komt daar dus onder. Hij betreedt het oude B-segment waarin hij zich met een prijs van 20.000 tot 25.000 euro nestelt tussen de toekomstige Renault 4 en 5, de elektrische Cupra en Smart-modellen. De ID. Life is volgens het merk gericht op de behoeften van jonge kopers, al is het nog maar de vraag of die de ID. Life ook daadwerkelijk gaan kópen. “Voor de klant van morgen gaat het niet alleen om mobiliteit, maar vooral om wat je met de auto kunt doen. De ID. Life is ons antwoord,” reageert Volkswagen.

Bed met sterrenhemelDaartoe is de ID. Life als concept car voorzien van een multifunctionele interieur met een diversiteit aan digitale toepassingen. Volkswagen geeft aan dat je het model in een handomdraai kan ombouwen tot bijvoorbeeld een bioscoop of een gamelounge. Een spelcomputer en een projector behoren tot de uitrusting (van het studiemodel). In het dashboard is een projectiescherm ondergebracht. Het komt bij gebruik automatisch tevoorschijn. Om van een film te genieten of een spel te spelen is de voorbank volledig neer te klappen, zoals dat in Japanse stadsauto’s als de Kei-cars ook gebruikelijk is. De achterbank laat zich evenmin omklappen, waardoor een loungeruimte ontstaat. Gebruik je de zittingen als bed, dan kun je via het glazen dak naar de sterren kijken. Het dak is uitneembaar.

Zeshoekig stuurwielVoor het rijden zelf beschikt de ID. Life over een zeshoekige stuurwiel met een touchscreen. De gebruiker kan zijn smartphone in het besturingssysteem integreren, waardoor net als voor de pauzemomenten muziek, films en games voor het rijden navigatie beschikbaar is. De ID. Life beschikt niet over buitenspiegels. De fabrikant monteert voor het eerst camera’s op de flanken, waarvan het beeld op een display wordt getoond.

Rijbereik van 400 kmDe compacte elektrokar staat op een afwijkende versie van het MEB-platform. De elektromotor bevindt zich nu aan de voorzijde en drijft de voorste wielen aan. De bodemsectie is specifiek voor de nieuwe generatie elektrische auto’s ontwikkeld. In het geval van de ID. Life hangt er een 57 kWh groot accupakket tussen de wielen, die een 172 kW sterke elektromotor voedt. De ID. Life snelt op papier in 6,9 seconden van 0 naar 100 km/h. Hij moet met een volle batterij zo’n 400 kilometer halen.

De Volkswagen ID. Life debuteert op de IAA-autoshow die van 7 tot en met 12 september 2021 duurt.