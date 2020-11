Meer dan miljoen coronagevallen in Italië

Milaan is een ’rode zone’ in het land. Ⓒ Hollandse Hoogte / SIPA Press

ROME - Het aantal vastgestelde coronabesmettingen is in Italië tot boven een miljoen gestegen. Er werden over de afgelopen 24 uur bijna 33.000 nieuwe gevallen gemeld en het totaal kwam daarmee op ruim een miljoen, aldus het ministerie van volksgezondheid.