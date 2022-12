Verzetsmonument Weteringschans Amsterdam vernield

Onbekend is wie er achter de vernieling zitten en wanneer het monument is beschadigd. Volgens een woordvoerder zijn er geen recente sporen en kijkt de gemeente of het gedicht snel hersteld kan worden.

Verzetsstrijders

Het monument, in de buurt van het Rijksmuseum, is opgericht op een plek waar de Duitsers in maart 1945 dertig verzetsstrijders fusilleerden. Verzetsman, journalist, schrijver Henk van Randwijk overleefde de oorlog en schreef de regels voor de erebegraafplaats in Bloemendaal. In maart 2008 werd de tekst ook al beschadigd. Toen veranderden onbekenden de tekst in ’een volk dat voor korannen zwicht’.

Van Randwijk (1909-1966) was mede-oprichter van verzetskrant Vrij Nederland. In 1942 pakten de Duitsers hem op en werd hij wekenlang verhoord, maar hij wist zichzelf vrij te pleiten door te beweren dat hij als gelovig man nooit tegen het wettig gezag zou ingaan. De verhoorders zouden hem hebben vrijgelaten met de woorden ’U bent of onschuldig, of de grootste leugenaar ooit.’