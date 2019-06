Zorgcomplex Sint Nicolaasga ontruimd

Ⓒ CAMJO media / Jaring Rispens

SINT NICOLAASGA - De brandweer is in de Friese plaats Sint Nicolaasga bezig met de ontruiming van een woonzorgcomplex waar brand is uitgebroken. Volgens een woordvoerder van de brandweer wonen in het pand aan de Sietze Hepkemalaan ongeveer 20 tot 25 mensen.