Twee jaar cel voor inrijden op terrassen Renesse

Het voorval vond woensdag 24 augustus vorig jaar om 01.00 uur ’s nachts plaats. In totaal reed de man, een voormalige kickbokser, volgens de rechtbank drie keer in op de terrassen van twee cafés in Renesse, waar op dat moment veel uitgaanspubliek aanwezig was. Twee mensen werden geraakt, en zeker één persoon raakte gewond. Dat de gevolgen beperkt zijn gebleven, is niet aan de man te danken, oordeelde de rechtbank vrijdag.

’Verhitte discussie’

Voordat hij inreed op de terrassen was de man betrokken geweest bij meerdere opstootjes in het uitgaansgebied. Portiers van verschillende cafés weigerden hem de toegang, waarop hij twee keer in een „verhitte discussie” raakte waarbij geweld werd gebruikt, aldus de rechtbank.

De man bedreigde de portiers en vertrok, maar niet veel later reed hij met zijn auto in op het uitgaanspubliek en moesten mensen opzijspringen voor de auto. „Het voelde voor aanwezigen als een aanslag, die heel veel indruk heeft gemaakt”, zei de officier van justitie eerder in de rechtbank.

Na het inrijden op de terrassen is de man met onder meer een beitel in zijn hand teruggelopen naar het uitgaansgebied, waarbij volgens de rechtbank opnieuw een dreigende situatie ontstond. Agenten overmeesterden D. uiteindelijk met een stroomstootwapen en pepperspray, waarna hij werd aangehouden. Sindsdien zat hij al vast.

Bij het opleggen van de straf hield de rechtbank er rekening mee dat D. eerder is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten. De man mag van de rechtbank ook drie jaar geen auto of andere motorrijtuigen meer besturen.