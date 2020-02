Ex-president Egypte Hosni Mubarak (91) overleden

Mubarak was president van 1981 tot 2011. Na hevige protesten in het land, waarbij honderden doden vielen, gaf Mubarak uiteindelijk in februari 2011 de leiding over aan het leger in Egypte. De opkomst in de weken daarvoor op het Tahrirplein in Caïro was groot. Duizenden demonstranten werden gearresteerd.

Na een loopbaan bij de Egyptische luchtmacht werd Mubarak in 1975 benoemd tot vicepresident onder president Anwar Sadat. Toen deze in 1981 werd doodgeschoten, volgde Mubarak hem op als president.