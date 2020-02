’Laatste farao’ Hosni Mubarak (91) overleden

Mubarak was president van 1981 tot 2011. Na hevige protesten in het land, waarbij honderden doden vielen, gaf Mubarak uiteindelijk in februari 2011 de leiding over aan het leger in Egypte. De opkomst in de weken daarvoor op het Tahrirplein in Caïro was groot. Duizenden demonstranten werden gearresteerd.

Mubarak werd na de opstand veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf, maar werd in 2017 vrijgelaten nadat hij van de meeste aanklachten was vrijgesproken. Hij stond terecht voor de moord op meer dan 850 demonstranten door veiligheidstroepen in de laatste dagen van zijn regime. Uiteindelijk werd hij alleen schuldig bevonden aan fraude. Al in slechte gezondheid woonde hij zijn proces bij liggend in een ziekenhuisbed.

’Laatste farao’

Door zijn tegenstanders werd hij wel de „laatste farao” genoemd, een verwijzing naar zijn lange en autoritaire leiderschap. Zijn jongere zoon Gamal was voorbestemd hem op te volgen toen de Arabische Lente in januari 2011 daar een stokje voor stak.

Na een loopbaan bij de Egyptische luchtmacht werd Mubarak in 1975 benoemd tot vicepresident onder president Anwar Sadat. Toen deze in 1981 werd doodgeschoten, volgde Mubarak hem op als president.