Coronapas in Europarlement, ondanks Nederlands verzet: ’Hier hebben we voor gewaarschuwd’

De vergaderpaleizen in Brussel en Straatsburg zijn sinds september al niet meer toegankelijk voor mensen zonder coronacertificaat. Dit bewijs toont aan dat iemand is gevaccineerd, het virus recent heeft gehad of een negatieve PCR-testuitslag heeft. De leiding van het Europees Parlement heeft woensdag besloten om de maatregel uit te breiden naar medewerkers en Europarlementariërs.

Volgens de medische dienst van het Europarlement ligt de vaccinatiegraad in het instituut tussen de 80 en 85 procent. Nu de besmettingscijfers weer oplopen acht men het ’gerechtvaardigd’ om de coronapas te verplichten. Wie geen prik heeft gehad kan zich in eigen testcentra laten controleren. Het parlement hoopt op deze manier het ook weer mogelijk te maken om op een zo’n normaal mogelijke manier te kunnen werken.

Brandbrief

Lang niet alle Europarlementariërs zijn het eens met het besluit. In een brandbrief aan de Italiaanse parlementsvoorzitter David Sassoli uiten politici van linkse en rechtse partijen hun bezwaren. Onder de ondertekenaars bevinden zich Nederlanders Rob Roos en Rob Rooken van JA21.

„Voor zover wij weten, zou het Europees Parlement de eerste in Europa zijn die een dergelijke maatregel zou uitvoeren”, schrijven de volksvertegenwoordigers. „Dit zou in strijd zijn met een zeer fundamenteel principe in een democratisch huis: nooit mag een gekozen vertegenwoordiger, die aan alle wettelijke verplichtingen heeft voldaan, de toegang tot het parlement worden ontzegd. Een dergelijke beperking mag in geen geval worden aanvaard.”

’Vaccinatiedwang’

SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen stelt dat het Europees Parlement het verkeerde voorbeeld geeft: „Het Europees Parlement is een huis van de democratie en behoort toegankelijk te blijven voor iedereen. Dit is een nieuwe stap in de richting van vaccinatiedwang. Dit is precies waar we voor gewaarschuwd hebben bij de invoering van de coronapas.”

In het Europees Parlement gelden op dit moment al zeer strenge regels. Medewerkers mogen bijvoorbeeld nog niet allemaal tegelijk naar kantoor komen, er is een strenge mondkapjesplicht en bij de ingang wordt bij iedereen de temperatuur gemeten. De regels om op afstand deel te kunnen nemen zijn weer veel ruimer dan in bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Europarlementariërs mogen bij debatten en stemmingen digitaal deelnemen.