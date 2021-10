Nederlanders verzetten zich tegen coronapas in Europarlement

Bezoekers komen sinds september de vergaderpaleizen in Brussel en Straatsburg niet meer in zonder coronapas. Dit bewijs toont aan dat iemand is gevaccineerd, het virus heeft gehad of een negatieve PCR-testuitslag heeft. De leiding van het Europees Parlement heeft eerder besloten om deze verplichting voorlopig niet uit te breiden naar politici en medewerkers, maar daar komt mogelijk binnenkort verandering in.

De huidige coronamaatregelen lopen op 2 november af en het scenario om Europarlementariërs en medewerkers alleen toegang te verlenen met de coronapas ligt officieel op tafel. Dat bevestigt het instituut aan De Telegraaf. Naar verluidt om te zorgen dat het Europees Parlement weer zoveel mogelijk normaal kan werken zonder allerlei hinderlijke beperkingen.

Brandbrief met bezwaren

Een kleine groep Europarlementariërs is fel tegen de invoering van de coronapas voor volksvertegenwoordigers. In een brandbrief aan Sassoli uiten politici van linkse en rechtse partijen hun bezwaren. Onder de ondertekenaars bevinden zich Nederlanders Rob Roos en Rob Rooken van JA21.

„Het opleggen van de coronapas zou een indirecte vaccinatieverplichting zijn”, stellen de Europarlementariërs. „Het enige mogelijke alternatief om elke 48 uur een test te doen, is geen eerlijke en houdbare oplossing.”

’Fundamenteel principe’

Ze zijn verder van mening dat de invoering van een coronapas het werk van parlementariërs zal belemmeren. „Voor zover wij weten, zou het Europees Parlement de eerste in Europa zijn die een dergelijke maatregel zou uitvoeren”, schrijven de volksvertegenwoordigers. „Dit zou in strijd zijn met een zeer fundamenteel principe in een democratisch huis: nooit mag een gekozen vertegenwoordiger, die aan alle wettelijke verplichtingen heeft voldaan, de toegang tot het parlement worden ontzegd. Een dergelijke beperking mag in geen geval worden aanvaard.”

Eerder hebben andere groepen Europarlementariërs uit verschillende landen zich uitgesproken tegen een verplichte coronacheck. Onder hen SGP-politicus Bert-Jan Ruissen.

In het Europees Parlement gelden op dit moment al zeer strenge regels. Medewerkers mogen bijvoorbeeld nog niet allemaal tegelijk naar kantoor komen, er is een strenge mondkapjesplicht en bij de ingang wordt bij iedereen de temperatuur gemeten. De regels om op afstand deel te kunnen nemen zijn weer veel ruimer dan in bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Europarlementariërs mogen bij debatten en stemmingen digitaal deelnemen.