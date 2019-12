Vruchtbaar kunststukje: Banaan met ducttape brengt 108.000 euro op

De Italiaanse satirische artiest Maurizio Catellan heeft inmiddels twee exemplaren verkocht van zijn kunstwerk met de toepasselijke naam ’Komediant’.

Omdat het kunststukje zo in trek is, heeft Maurizio Catellan in overleg met kunsthandelaar Emmanuel Perrotin de prijs van het bijzondere werk zelfs verhoogd tot anderhalve ton.

Volgens Catellan vond hij inspiratie voor het ’werk’ in de vele schilderijen die hij de laatste tijd zag in galerieën. Over de achterliggende gedachte of een eventueel concept achter het werk wilde de kunstenaar niet ingaan.