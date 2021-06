Groningen - En dan gebeurt het dan tóch, aan de Frans/Spaanse grens. Control! La Policia! Ik schrik me een hoedje. Wat nu? Met de auto naar Frankijk of door naar Spanje. Ook al is corona op zijn retour, nog altijd gelden verplichte PCR-tests en andere maatregelen die ook nog eens per land verschillen. Hoe gaat dat zo’n lange rit, zo vlak voor de zomervakantie?