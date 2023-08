Explosief ontploft bij shishalounge in Rotterdam

De explosie was bij een pand aan de 's-Gravendijkwal in Rotterdam-Centrum rond 03.45 uur in de nacht van woensdag op donderdag. Niemand is gewond geraakt. Volgens de politie is de schade beperkt gebleven tot wat roetvegen op het rolluik van de zaak die op dat moment dicht was. Het gaat om een shishalounge.

De getuigen zagen drie mannen aankomen lopen, bukken en daarna hard wegrennen. Direct daarop volgde een harde knal, zo stelt de politie. De getuigen gingen achter de verdachten aan en konden de Rotterdammer op de Heemraadsingel te pakken krijgen.

De afgelopen maanden zijn bij panden in Rotterdam en omliggende gemeenten talloze explosieven afgegaan, inmiddels meer dan honderd. Ruim negentig mensen zijn aangehouden in verband met deze zaken. De gemeente heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen, zoals meer toezicht. Ook heeft de politie de opsporingscapaciteit uitgebreid.