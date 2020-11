Jihadbruid ’mooie Angela’ ontsnapt uit Syrië en op weg naar Nederland

Ⓒ BNN/VARA

De bekendste Nederlandse Syriëganger Angela B. uit Soesterberg, vrouw van de man die gruwelijke executievideo’s maakte voor IS, is ontsnapt uit Syrië. Ze heeft zich maandag gemeld bij de Nederlandse ambassade om te worden teruggevlogen naar huis. Ze is ontkomen met geld dat is ingezameld door terrorist Samir A.