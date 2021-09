Heerlense Omtzigt-bedreiger weer vast, nu voor zingen ’Hugo gaat dood’

Het filmpje is opgenomen tijdens een persconferentie van Hugo de Jonge in juli. Samen met twee andere Limburgers zat de 27-jarige Danny V. „te zingen en te dollen in de trant van een voetballiedje”, zegt zijn advocaat Bjorn Jegers. In het filmpje wordt gelachen, maar vallen ook de woorden ’Hugo gaat dood’ en ’Hugo brandt toch het best’.

’Niet vilein’

Jegers ziet de actie niet als een serieuze doodsbedreiging. „Het zijn gewoon drie gasten die een blij liedje zingen, het was niet vilein of vals. Maar het was niet verstandig met zijn verleden. Het is voor hem de tweede keer na de bedreiging van Pieter Omtzigt.”

Het filmpje is op Facebook gestreamd, wat V. volgens zijn advocaat nog heeft proberen weg te halen omdat hij er anders ’zeik’ mee zou krijgen. Maar toen waren de beelden met geluid al verspreid en zijn ze bij de politie beland. De Heerlenaar is daarop aangehouden en in bewaring gesteld. De rechter-commissaris heeft de voorlopige hechtenis verlengd tot aan de zitting van de politierechter op 6 oktober. Jegers gaat komende week echter verzoeken het voorarrest op te heffen.

De andere mannen in het filmpje zijn na verhoor weer vrijgelaten, omdat ze niet zoals Danny V. eerder waren veroordeeld. De Heerlenaar heeft in hoger beroep vier maanden cel waarvan twee voorwaardelijk gekregen. Die heeft hij nog niet uitgezeten omdat Jegers tegen de straf in cassatie gaat.