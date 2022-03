Duitse artiest mag niet meer optreden bij klimaatprotest vanwege blanke huid en dreadlocks

Dit meldt de organisatie in een statement op hun website. Ook schrijven ze dat dreadlocks bij blanke mensen een vorm van culturele toe-eigening zijn. „Ze zijn verbonden met de identiteit van zwarte mensen die het als teken van onderdrukking gebruikten tijdens de slavernij door blanke mensen. Dus als een blank persoon dreadlocks draagt, dan is het culturele toe-eigening omdat we als blanken niet te maken hebben met de geschiedenis of het collectieve trauma van onderdrukking vanwege ons voorrecht.”

Op Instagram deelt Maltzahn het bericht die zij van FFF ontving met de reden waarom ze niet mocht komen optreden. „Juist bij deze wereldwijde klimaatstaking willen we inzetten op een anti-kolonialistisch en antiracistisch verhaal, waarbij het voor ons niet verdedigbaar is een blank persoon met dreadlocks op ons podium te hebben”, aldus FFF.

Bij het bericht schrijft Maltzahn het „jammer te vinden dat ze vanwege uiterlijke kenmerken zijn uitgesloten. We willen mensen niet discrimineren vanwege hun culturele achtergrond, maar culturele diversiteit een podium geven, waarderen en vieren.”

Tekst gaat verder onder het Instagrambericht

’Knip het af’

De activisten van FFF schroomden overigens niet om mee te denken aan een oplossing. „Mocht je voor vrijdag besluiten om jouw dreadlocks af te knippen, dan verwelkomen we je graag en mag je optreden”, schrijft de organisatie.

Op sociale ontstond veel ophef over het bericht van FFF waarna de organisatie in een statement excuses aan Maltzahn aanbood maar wel benadrukte achter de beslissing te staan. „Het bericht of de weigering was ongevoelig geformuleerd en had niet zo verzonden mogen worden. Het was niet oké, zoals we het uitdrukten, dat het knippen van je haar het voor ons mogelijk zou maken om weer op te treden. Dit is een inbreuk op de privacy van de kunstenaar, wat op deze manier niet had mogen gebeuren. Zeker gezien het feit dat vrouwen in deze seksistische samenleving vaak worden berispt vanwege hun uiterlijk en niet vrij zijn om zich te kleden en te laten zien zoals ze willen, is de boodschap grensoverschrijdend geformuleerd”, schijven de activisten.

Tegenover de Duitse krant Bild zegt Maltzahn dat ze geen enkel moment heeft nagedacht over het afknippen van haar dreadlocks.